Личный тренер Шубенкова: у Сергея что-то щёлкнуло во время разминки, ему очень больно

Сергей Клевцов, личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал, из-за чего россиянин снялся с соревнований в беге на 100 м с барьерами на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались… Сейчас на разминке побежал — и всё… Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждём. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щёлкнуло — непонятно. Но ему очень больно», — сообщает в своём телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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