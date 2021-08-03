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Венгерский борец Тамаш Лёринц завоевал золото Олимпиады-2021 в Токио в категории до 77 кг

Венгерский борец Тамаш Лёринц завоевал золото Олимпиады-2020 в Токио
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Венгр Тамаш Лёринц завоевал золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. В финальном поединке он победил представителя Киргизии Акжола Махмудова со счётом 2:1.

Обладателями бронзы стали Сохеи Ябику (Япония) и Рафик Гусейнов (Азербайджан).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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