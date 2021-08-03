Хоркина: очень рада, что Байлз закончила с медалью. Заслуженный результат

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала завоевание американкой Симоной Байлз бронзы Олимпиады в Токио в соревнованиях на бревне.

«Конечно, мнения по Байлз будут разделяться. Я очень рада, что она нашла в себе силы. Общественности до сих пор до конца непонятно, что случилось. Сегодня она молодец, я рада, что она закончила с медалью. Это заслуженный результат.



Справедливо ли соперничество Байлз с другими спортсменами? Это не касается конкретно Байлз — это касается всего спорта. У таких людей всегда есть преимущество: с одной стороны — болезнь, с другой — лекарство, которое даёт преимущество перед чистыми спортсменами. Я всегда говорила: давайте пересматривать параметры, такие соревнования настораживают. Может, им нужны отдельные соревнования. И это не касается конкретно Байлз — преимущества у тех, у кого есть медицинские исключения», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся