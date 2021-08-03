Депутат Лебедев: Шубенкова по-человечески жаль, он же не бил себя топором по ноге

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал травму легкоатлета Сергея Шубенкова на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Если вопрос о травме Сергея возник прямо перед соревнованиями, то он готовился, проходил обследования и всё было нормально. Выступление на Олимпиаде — пик карьеры, все к этому готовятся годами и десятилетиями. Но никто не застрахован от травмы, её можно получить в любую секунду. Нет какого-то яркого фактора, который определит причину его травмы. Мы прекрасно понимаем, что Шубенков не сидел и бил себя топором по ноге. Тут целая смесь: моральное напряжение перед важным стартом, тяжёлый перелет, смена климата и часового пояса. Может, что-то было и в плане физической подготовки. Чисто по-человечески Сергея очень жалко.
В ситуации с лёгкой атлетикой должно быть обидно чиновникам, благодаря которым в своё время этот вид спорта оказался в запрете, спортсмены без гимна и флага, а нашу страну пинают на каждом углу кому не лень. За это чиновникам должно быть стыдно и обидно, пора уже ответить за подобные действия. А к спортсменам слово обидно не особо подходит, все знают, на что идут», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 3 августа 2021
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