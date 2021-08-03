Ирина Роднина отреагировала на снятие легкоатлета Шубенкова с Олимпиады-2020 из-за травмы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала известие о травме легкоатлета Сергея Шубенкова, из-за которой он был вынужден сняться с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде в Токио.
«В лёгкой атлетике мы получили право выставить очень мало спортсменов. И, когда второй российский легкоатлет снимается из-за травмы, это достаточно тревожный синдром.
Я настолько привыкла, что мы не видим нашу лёгкую атлетику… Для любого спортсмена обидно вдвойне, когда ты отобрался и попал на Олимпиаду, но на разминке получил травму. Поймите, проделана громадная работа, тем более Олимпийские игры перенесли на целый год. Я очень сочувствую Сергею Шубенкову. Каждый из нас, когда рушатся планы, переживает. Это всегда болезненно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 3 августа 2021
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