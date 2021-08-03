Никита Нагорный: во время ОИ поднималась температура, ломило тело, было головокружение

Российский гимнаст Никита Нагорный, завоевавший две бронзовые медали в индивидуальных дисциплинах и золотую медаль в командном многоборье на Олимпиаде — 2020 в Токио, рассказал о проблемах со здоровьем и о том, как планирует отмечать успех на Играх.
«Можно ли было наслаждаться Олимпиадой? Конечно. Мы же люди: нам не так важно, какие условия — привыкаем ко всему. Если сравнить условия жизни в развитых и неразвитых странах, то в неразвитых можно найти даже больше счастливых людей. Мы знали, куда едем. У нас были соревнования подобного рода. Мы подстроились под те правила, которые были.
У меня нет точного определения того, что случилось с моим здоровьем: поднималась температура, ломило тело, головокружение, колики. Мы с врачами нашли оправдание: у меня просто камень в почке и он, видимо, начал идти. По приезде домой будем есть больше арбузов, пить лимонады, одним словом — терпеть. Лимонады или что-то другое? Для вас — лимонады (смеётся).
Мы ещё не придумали, как будем отмечать. В любом случае отметим с командой, да и с родными в Ростове посидим. Может, сделаю какую-нибудь вечеринку. Поймите, такие события происходят раз в жизни. Олимпийское золото — самая главная мечта в жизни. Исполнил мечту, поэтому не нужно мелочиться. Все люди, которые причастны к золотой награде, должны быть рядом», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата».
- 3 августа 2021
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