Российские синхронистки выиграли квалификацию дуэтов по итогам двух программ на ОИ-2020

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат по итогам двух программ в квалификации Олимпиады-2020 в Токио. В произвольной программе они показали результат 97,9000 балла, в технической — 97,1079 балла, сумма составила 195,0079 балла.

Вторыми в квалификации стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (191,7832 балла), третьими — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (188,7953 балла). Финал состоится завтра, 4 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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