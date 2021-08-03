Директор «Самбо-70» Лайшев отреагировал на золотую медаль Евлоева на Олимпиаде в Токио
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Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление Мусы Евлоева, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.
«Муса Евлоев из известной династии борцов, хочу поздравить его с таким достижением. Также хочу поздравить всю нашу братскую команду борцов греко-римского стиля. Ребята всегда выручают нас и приносят медали.
Что касается общего выступления, ребята в сложившейся нездоровой обстановке делают всё, что могут. Молодцы, бьются и в целом приносят много медалей. К тому же впереди ещё борцы вольного стиля», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Новость по темеРоссийский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады-2020
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