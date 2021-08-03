Российский борец Муса Евлоев: я приехал в Токио забрать своё

Российский борец Муса Евлоев прокомментировал свою победу на Олимпийских играх — 2020 в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 87 кг.

«Счастлив, конечно. Завтра часть уже уезжает, а я останусь. Это моё желание. Нужно поболеть за других ребят, я как-никак капитан команды.



Я приехал сюда забрать своё, никаких эмоций нет. Я всегда еду и думаю о больших эмоциях, а выигрываю — и спокойно как-то. Я долго шёл к этому. Всегда вхожу в турниры сложновато, ребята непредсказуемы. Когда вкатился, то начал себя чувствовать уверенно. Подошёл в лучшей своей форме, тренеры всё делают для нас, чтобы мы подходили в лучшей форме. Сегодня мы доказали всем, что мы самые сильные.

В 2020 году я отборолся со всеми ребятами уверенно, выиграл у них. Из-за пандемии пришлось перенести планы на чемпионат мира, где будут бороться все без исключения. Через десять дней восстановлюсь и поеду на сбор уже готовиться с командой. Я получаю удовольствие от борьбы, мне нравится бороться. Самое лёгкое — бороться, а вот готовиться сложно. Тренировки сумасшедшие, ночью не можешь уснуть, утром болит тело.



Заставка на телефоне? Да, это медаль. Её только закинули в интернет, и я сразу поставил её себе на заставку. Старался каждое утро смотреть на неё, чтобы она была у меня. Сейчас она здесь, висит. Я специально из-за этого телефон не меняю (смеётся). Но теперь, думаю, поменяю — а как только выйдет парижская медаль, её поставлю.

Самое сложное в подготовке — сам процесс. Тренировки люблю, но процесс, когда каждый день у тебя по три тренировки — сложно. Нужно ложиться вовремя, кушать, вставать, с друзьями не погулять. В этом плане сложно, но получаешь удовольствие от выступлений и от того, что ты в хорошей форме», — передаёт слова Евлоева корреспондент «Чемпионата».