Кузнецов — о своём результате в Токио: досадно ошибся на четвёртом прыжке

Россиянин Евгений Кузнецов прокомментировал пятое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на Олимпиаде в Токио. Также спортсмен поделился мнением об отсутствии на Играх своего многолетнего напарника Ильи Захарова.

«На самом деле после неприятного падения меня как-то отпустило. Терять было нечего, стоило поувереннее выдавать попытки. И я сделал те прыжки, которые умею. Конечно, это была очень досадная ошибка на четвёртом прыжке. А так можно было бы показать результат получше.

Захарова не хватает, конечно. Но у нас есть целая команда, в которой друг друга поддерживают. К сожалению, мы с Ильёй упустили пару лет в связи с некоторыми моментами в его сложившейся ситуации», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Кузнецов был единственным российским спортсменом в олимпийском финале по этому виду программы. Он набрал 461,90 балла. Другой представитель России Никита Шлейхер не сумел пройти квалификационный раунд.