Легкоатлет Шубенков заявил, что не намерен завершать карьеру

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, который из-за травмы был вынужден сняться с Олимпиады в Токио, на своей странице в «Инстаграме» рассказал о дальнейших планах на карьеру. Спортсмен также поделился мыслями о том, почему решил бежать в Токио, несмотря на проблемы со здоровьем при подготовке к Играм.
Публикация доступна в «инстаграме» Сергея Шубенкова.
— Что случилось?
— Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки.
— Правда, что ты травмировался ещё в Новогорске?
— Не совсем так. В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия).
— И зная об этом, ты всё равно поехал.
— Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне пробежать ни 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.
— Почему никого не предупредил?
— Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел.
— Почему не взяли кого-то другого?
— Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.
— И что теперь?
— Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», — написал спортсмен.
Напомним, сегодня, 3 августа, Сергей Шубенков должен был выйти на старт третьего квалификационного забега на 110 м с барьерами, но из-за травмы принял решение сняться с Олимпиады-2020.
- 3 августа 2021
-
20:10
-
19:48
-
19:41
-
19:31
-
19:11
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
18:03
-
17:52
-
17:47
-
17:45
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
17:15
-
17:12
-
17:06
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
15:59
-
15:59
-
15:58
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:31