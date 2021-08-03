Легкоатлет Шубенков заявил, что не намерен завершать карьеру

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, который из-за травмы был вынужден сняться с Олимпиады в Токио, на своей странице в «Инстаграме» рассказал о дальнейших планах на карьеру. Спортсмен также поделился мыслями о том, почему решил бежать в Токио, несмотря на проблемы со здоровьем при подготовке к Играм.

Публикация доступна в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

— Что случилось?

— Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки.

— Правда, что ты травмировался ещё в Новогорске?

— Не совсем так. В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия).

— И зная об этом, ты всё равно поехал.

— Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне пробежать ни 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.

— Почему никого не предупредил?

— Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел.

— Почему не взяли кого-то другого?

— Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.

— И что теперь?

— Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», — написал спортсмен.

Напомним, сегодня, 3 августа, Сергей Шубенков должен был выйти на старт третьего квалификационного забега на 110 м с барьерами, но из-за травмы принял решение сняться с Олимпиады-2020.