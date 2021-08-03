Олимпийская чемпионка Му: в ближайшие пару лет мировой рекорд на 800 м будет побит

Американская легкоатлетка Атинг Му, завоевавшая золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио в беге на 800 м, поделилась своими комментариями о финальном забеге. Спортсменка показала результат 1.55,21, тем самым обновив национальный рекорд.

“Чувствую, что осознаю свой новый статус, лишь когда вернусь домой. Теперь я счастлива, что сделала то, ради чего тренировалась весь год. Я рада также и потому, что не дала эмоциями взять контроль над собой.

Я не планировала лидировать всю дистанцию. Думала, что будет очень тяжело пробежать первые 400 метров. Но я поняла, что готова бежать. Никто не хотел тащить за собой всю группу, поэтому на это решилась я.

Я определенно думаю, что могу установить мировой рекорд в будущем, особенно с учетом нынешнего подбора быстрых соперников. Например, таких, как Кили Ходжкинсон. Она потрясающая, ей всего 19 лет. Я уверена, что в ближайшие пару лет мы определенно будем подталкивать друг друга. Этот рекорд будет побит, потому что мы хорошие спортсмены”, — рассказала Атинг Му после забега.