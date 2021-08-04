Сборная Украины впервые не завоевала ни одной медали за Олимпиаду в спортивной гимнастике

Сборная Украины первый раз в своей истории не завоевала ни одной награды на Олимпиаде в спортивной гимнастике. Последний из украинских гимнастов Пётр Пахнюк 3 августа завершил свои выступления в Токио. Он занял седьмое место в упражнениях на брусьях.

До Олимпиады-2020 в Токио Украина брала медали на всех летних Играх. В 1996 году в Атланте их было пять: три золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

В 2000 году в Сиднее Украина завоевала три награды: два серебра и бронзу.

В 2004 году в Афинах украинский спортсмен Валерий Гончаров выиграл соревнования на параллельных брусьях, получив золотую медаль.

В 2008 году в Пекине украинец Александр Воробьёв стал третьим в упражнениях на кольцах.

В 2012 году в Лондоне Игорь Радивилов завоевал бронзу, а в 2016 году на Олимпиаде в Рио Олег Верняев выиграл золото и серебро.

На Олимпиаде-2020 в Токио украинские гимнасты вышли в три финала, но ни разу не смогли попасть на пьедестал.