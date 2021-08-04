Симона Байлз: очень хочу домой

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз после завоевания бронзовой медали в упражнениях на бревне на Олимпиаде-2020 в Токио рассказала, что хочет вернуться домой.

«Эта медаль очень важна для сборной США. Я очень рада, что заработала её. Но моё физическое и психологическое состояние для меня были важнее. Сейчас я очень хочу домой. Есть ещё много чего, над чем можно работать», — сказала Байлз в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях.