Американка – молодец. Справилась с колоссальным давлением. И хватит уже говорить про «волшебные таблетки»!

Симона Байлз доказала, что она героиня. Вышла на финал и завоевала медаль Олимпиады

Американская гимнастка Симона Байлз стала одной из самых обсуждаемых персон на Олимпиаде в Токио. От лучшей гимнастки мира, четырёхкратной олимпийской чемпионки ждали в Японии искромётных выступлений и нового вала золотых наград. Но этого не случилось.

А случились неудача в квалификации и слёзы после неё. Случились снятие с командного турнира и поражение сборной США от России. Случилось снятие почти со всех личных финалов.

Байлз нашла в себе силы выступить только на бревне. И сделала это блестяще!

Как бы критически к американке ни относились в России, Байлз – настоящая героиня!

Не сломалась, не дрогнула

В России получила широкую известность версия о том, что из-за ограничений на ввоз в Японию специфических препаратов, Байлз на Олимпиаде осталась без психостимулятора метилфенидата, который она принимает на основе терапевтического исключения из-за диагностированного у неё синдрома дефицита внимания. Это всего лишь версия, подтверждённая косвенными свидетельствами. Достоверно даже не известно, принимала ли Байлз этот препарат.

Но, допустим, всё это правда. Допустим, в Токио она осталась без «волшебных таблеток».

Надо ведь понимать, что таблетки не могут принести победу сами по себе. Байлз не просто напичканный стероидами качок, тягающий штангу. Симона – технически совершенная гимнастка. Да, может, не самая изящная. Но самая сильная, подготовленная и тренированная.

Возможно, у неё действительно возник синдром отмены и она чувствовала себя плохо и физически, и ментально, поэтому и снималась с соревнований. Но не теряла надежды.

И в финале на бревне она решила выступить.

Не так уж важно, получила ли она в итоге фармакологическую помощь, или нет. Она всё равно выдержала безумный прессинг, не сломалась, не дрогнула. Если однажды потом выяснится, что она сделала это без привычных лекарств, то это вообще спортивный подвиг.

Байлз показала классную программу на бревне. Не безошибочную, но довольно сложную. В итоге уступила двум китаянкам, получила бронзу Олимпиады, однако однозначно доказала свой класс.

Хватит уже говорить про эти волшебные таблетки!

А если бы Байлз была россиянкой?

Попробуйте просто взглянуть на ситуацию с той стороны. С американской.

Представьте, что в сборной России была бы гимнастка-лидер, про которую говорили бы, что она принимает какие-то лекарства по терапевтическим исключениям. Разве российские болельщики не отрицали бы это? Не оправдывали болезнью или тем, что и все остальные так делают?

Большой спорт в настоящее время – это не только интенсивная работа в тренажёрном зале. Это и восстановление, и психология, и (о ужас!) фармакология. Разве бы российские болельщики не иронизировали на тему того, что американцев опять дисквалифицировали за какой-то древний допинг и лишили флага? Не радовались бы тому, что у нас всё с этим отлично?

И в третий раз зеркалим ситуацию. Разве бы болельщики не жалели российскую гимнастку, которой запретили бы пользоваться лекарствами, разрешёнными ей всеми правилами? Не ждали бы с нетерпением, когда чиновники разберутся с ситуацией и подвезут то, что нужно?

И разве не считали бы после этого нашу чемпионку, завоевавшую медаль после столь серьёзных нервных потрясений и психологических испытаний, настоящей героиней?