Андреева заняла пятое место в квалификации в гребле на каноэ и выступит в четвертьфинале

Российская спортсмена Ирина Андреева вышла в четвертьфинал в гребле на каноэ на дистанции 200 м. Россиянка заняла пятое место, пройдя дистанцию за 48,192.

Четвертьфинальные заплывы начнутся в 6:29 мск.

Выиграла заплыв украинка Людмила Лузан, показав время 45,571. Второй стала китаянка Лин Вэньцзюнь (46,449).

Ранее россияне Евгений Луканцов и Олег Гусев вышли в четвертьфинал турнира в гребле на байдарках на дистанции 200 м.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 52 медали — 13 золотых, 21 серебряная 18 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.