Саблистка София Позднякова: были вопросы к судейству в финале командного турнира

Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио, российская саблистка София Позднякова рассказала, что в финале командного турнира были вопросы к судейству.
«Были вопросы к судейству в финале командного турнира. И, наверное, они были объективны, потому что это не только папа заметил. Для меня самый яркий момент — это, естественно, победа. Победа в командном соревновании. Командные соревнования всегда более эмоциональные, дают какую-то сплоченность. Хотелось лежать на помосте, плакать и радоваться за каждого», — приводят слова Поздняковой «Известия».
Напомним, в финале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова победили сборную Франции со счётом 45:41.
Ранее Позднякова завоевала золото в личном турнире, одержав победу над Софьей Великой.
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