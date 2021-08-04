Россиянин Илья Шкуренёв — 7-й после второй дисциплины в программе десятиборья на ОИ-2020

Российский десятиборец Илья Шкуренёв занял четвёртое место в прыжках в длину на летних Олимпийских игр в Токио (Япония) и заработал 957 очков.

В общем зачёте после двух видов программы он занимает седьмое место — 1833. Лидирует канадец Дэмиан Уорнер (2189).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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