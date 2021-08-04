Россиянин Илья Шкуренёв — 7-й после второй дисциплины в программе десятиборья на ОИ-2020
Поделиться
Российский десятиборец Илья Шкуренёв занял четвёртое место в прыжках в длину на летних Олимпийских игр в Токио (Япония) и заработал 957 очков.
В общем зачёте после двух видов программы он занимает седьмое место — 1833. Лидирует канадец Дэмиан Уорнер (2189).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
Новость по темеОлимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 11-го дня, таблица
Комментарии
- 4 августа 2021
-
05:36
-
05:31
-
05:28
-
05:23
-
05:23
-
05:16
-
05:07
-
05:06
-
05:01
-
04:57
-
04:53
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:19
-
02:45
-
02:28
-
01:52
-
01:33
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:14
-
00:02
- 3 августа 2021
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:36
-
22:21
-
22:11
-
22:07
-
21:52
-
21:21
Партнерский контент