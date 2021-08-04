Глава ФГР — о выходе россиянок в полуфинал ОИ: переживаю за Вяхиреву, бьют её, ломают

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выход женской сборной в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония). В четвертьфинале россиянки победили команду Черногории со счётом 32:26.

«Ни к кому сегодня претензий нет. Тренерский штаб и игроки отработали этот матч блестяще. Очень переживаю за Аню Вяхиреву, бьют её, ломают, но она умница. На мой взгляд, сейчас Вяхирева — лучший игрок Олимпиады, делает большое дело тихо, спокойно и качественно. Можно, наверное, было в концовке немного силы поберечь, но это же наши девушки, они в атаку играют, бегут, забивают, заколачивают гвозди. Всех с победой, ждём полуфинал», — цитирует Шишкарёва пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

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