Глава ФГР — о выходе россиянок в полуфинал ОИ: переживаю за Вяхиреву, бьют её, ломают

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выход женской сборной в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония). В четвертьфинале россиянки победили команду Черногории со счётом 32:26.
«Ни к кому сегодня претензий нет. Тренерский штаб и игроки отработали этот матч блестяще. Очень переживаю за Аню Вяхиреву, бьют её, ломают, но она умница. На мой взгляд, сейчас Вяхирева — лучший игрок Олимпиады, делает большое дело тихо, спокойно и качественно. Можно, наверное, было в концовке немного силы поберечь, но это же наши девушки, они в атаку играют, бегут, забивают, заколачивают гвозди. Всех с победой, ждём полуфинал», — цитирует Шишкарёва пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 4 августа 2021
-
05:36
-
05:31
-
05:28
-
05:23
-
05:23
-
05:16
-
05:07
-
05:06
-
05:01
-
04:57
-
04:53
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:19
-
02:45
-
02:28
-
01:52
-
01:33
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:14
-
00:02
- 3 августа 2021
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:36
-
22:21
-
22:11
-
22:07
-
21:52
-
21:21