Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американка Сидни Маклафлин выиграла золото ОИ в беге на 400 м барьерами с мировым рекордом

Амеркианская легкоатлетка Сидни Маклафлин выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 400 м с барьерами. Она установила новый мировой рекорд — 51,46. Предыдущее рекордное достижение принадлежало ей же (51,90).

Серебряным призёром стала американка Дэлила Мухаммад. Бронза досталась Фемке Бол из Нидерландов.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 400 м барьерами

1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 (мировой рекорд).

2. Дэлила Мухаммад (США) — 51,58.

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.