Американка Сидни Маклафлин выиграла золото ОИ в беге на 400 м барьерами с мировым рекордом

Амеркианская легкоатлетка Сидни Маклафлин выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 400 м с барьерами. Она установила новый мировой рекорд — 51,46. Предыдущее рекордное достижение принадлежало ей же (51,90).
Серебряным призёром стала американка Дэлила Мухаммад. Бронза досталась Фемке Бол из Нидерландов.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 400 м барьерами
1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 (мировой рекорд).
2. Дэлила Мухаммад (США) — 51,58.
3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.
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