Норвежец Карстен Вархольм выиграл золото ОИ в беге на 400 м барьерами с мировым рекордом

Норвежец Карстен Вархольм выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 400 м с барьерами. Он установил новый мировой рекорд — 45,94. Предыдущее рекордное достижение также принадлежало Вархольму (46,70) и было установлено 1 июля 2021 года.

Серебро завоевал американец Рай Бенджамин. Бронза досталась бразильцу Алисону Дос Сантосу.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,94 (мировой рекорд).

2. Рай Бенджамин (США) — 46,17.

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,72.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.