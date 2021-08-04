Симона Байлз подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз подвела итоги выступления на Играх-2020 в Токио.

«Вторая Олимпиада сложилась для меня не так, как я представляла или мечтала, но я была счастлива выступать за сборную США. Я всегда буду ценить этот уникальный олимпийский опыт. Спасибо всем за бесконечную любовь и поддержку. Я действительно благодарна. Уезжать из Токио ещё с двумя олимпийскими медалями в своей коллекции не так уж плохо. У меня уже семь медалей Олимпийских игр», — написала Байлз в своём «инстаграме».

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.