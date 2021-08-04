Симона Байлз подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз подвела итоги выступления на Играх-2020 в Токио.
«Вторая Олимпиада сложилась для меня не так, как я представляла или мечтала, но я была счастлива выступать за сборную США. Я всегда буду ценить этот уникальный олимпийский опыт. Спасибо всем за бесконечную любовь и поддержку. Я действительно благодарна. Уезжать из Токио ещё с двумя олимпийскими медалями в своей коллекции не так уж плохо. У меня уже семь медалей Олимпийских игр», — написала Байлз в своём «инстаграме».
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
- 4 августа 2021
-
06:58
-
06:51
-
06:49
-
06:41
-
06:33
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
06:04
-
06:00
-
05:54
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
05:31
-
05:28
-
05:23
-
05:23
-
05:16
-
05:07
-
05:06
-
05:01
-
04:57
-
04:53
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:19
-
02:45
-
02:28
-
01:52
-
01:33
-
00:58