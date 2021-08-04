Россиянин Артур Найфонов вышел в 1/4 финала соревнований по вольной борьбе на ОИ-2020

Россиянин Артур Найфонов вышел в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. На старте турнира он победил представителя Словакии Бориса Макоева со счётом 6:0.

В четвертьфинале Найфонов сразится с турком Османом Гоченом. Этот поединок также состоится сегодня, 4 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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