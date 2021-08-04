Российский борец Артём Сурков поспорит за бронзу Олимпиады-2020

Россиянин Артём Сурков примет участие в поединке за бронзу на летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В утешительном турнире он победил датчанина Фредрика Хольмквиста Бьеррехууса со счётом 7:0.
На старте соревнований в Токио россиянин прошёл американца Алехандро Санчо — 10:4, а в четвертьфинале уступил украинцу Парвизу Насибову. Счёт — 1:1 (победа украинца по последнему результативному действию).
Сегодня, 4 августа, в поединке за бронзу Сурков сразится с египтянином Мохамедом Ибраимой Эль-Сайедом.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.
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