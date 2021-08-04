Главный тренер женской сборной России по гандболу прокомментировал выход в полуфинал ОИ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал выход команды в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале россиянки победили команду Черногории со счётом 32:26.
«Черногория – скоростная команда с бьющим игроком. Они чем-то похожи на испанок. Нам потребовалось время, чтобы приспособиться к их игре и нейтрализовать главного бомбардира. Кроме того, сегодня у нас было много удалений. Из-за этого в концовке первого тайма Черногория сумела сократить отставание в счёте до двух мячей. В перерыве обсудили, что нужно перестроить в игре. Спокойно начали второй тайм, увеличили преимущество и спокойно довели дело до победы.
Норвегии ещё нужно выйти в полуфинал. В любом случае там играют люди, а не роботы. Те же черногорки победили норвежек в олимпийской квалификации. Гвоздь железный – и тот гнётся», — цитирует Алексеева пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Норвегия – Венгрия.
- 4 августа 2021
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