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Валерия Коблова проиграла сопернице из Беларуси в 1/4 финала турнира по борьбе на ОИ

Валерия Коблова проиграла сопернице из Беларуси в 1/4 финала турнира по борьбе на ОИ
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Россиянка Валерия Коблова не смогла пробиться в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале она уступила Ирине Курочкиной из Беларуси со счётом 3:6.

На старте соревнований Валерия победила представительницу Мексики Альму Джейн Валенсию Эското — 5:2.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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