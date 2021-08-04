Российский борец Заур Угуев пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Россиянин Заур Угуев пробился в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале он победил Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (счёт 6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию).

На старте турнира россиянин одолел американца Томаса Патрика Гилмана — 5:4. За выход в финал Заур сегодня, 4 августа, поспорит с Резой Атринагарчи из Ирана.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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