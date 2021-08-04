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«Браво, девоньки!» Гандболистка сборной России Анна Сень отреагировала на выход в полуфинал Олимпиады-2021

«Браво, девоньки!» Гандболистка Анна Сень отреагировала на выход в полуфинал Олимпиады
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Гандболистка сборной России Анна Сень поделилась эмоциями от выхода команды в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева обыграли команду Черногории со счётом 32:26.

«Браво, девоньки! Полуфинал нас ждёт. Умнички! Идём дальше все вместе с таким же прекрасным настроем и настроением. Денёк на восстановление, разбор и снова в бой. Спасибо за поддержку и ждём её ещё больше в следующих матчах», — написала Сень.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Сень

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Норвегия — Венгрия.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.

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