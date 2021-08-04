Анна Вяхирева — о гандболистках сборной Черногории: они драчуньи

Гандболистка сборной России Анна Вяхирева поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева победили команду Черногории со счётом 32:26.
«Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре, не давали себе развалиться. Результатом, естественно, тоже очень довольна. Мы знали, что Черногория отличается характером, волей к победе. Ещё они драчуньи. Мы старались не уступить в жёсткости. Как говорится, баш на баш.
По удалениям вопросы к судьям есть, но какой смысл об этом сейчас говорить. Очень переживаю, чтобы эта победная серия нас не расслабила. Сейчас будем смотреть матч Норвегия — Венгрия. Если выйдем на норвежек, это будет очень интересное противостояние», — цитирует Вяхиреву пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
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