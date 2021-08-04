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Ангелина Мельникова рассказала, как познакомилась с Симоной Байлз, которая обняла её на ОИ

Ангелина Мельникова рассказала, как познакомилась с Симоной Байлз, которая обняла её на ОИ
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянка Ангелина Мельникова рассказала, как познакомилась с четырёхкратной чемпионкой ОИ американкой Симоной Байлз. Напомним, Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

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«Поближе мы познакомились на чемпионате мира в 2019 году, когда она меня очень поддержала после упражнения на одном из снарядов. Тогда я была очень напряжена, так как шла на медаль. Симона сказала мне, что не стоит беспокоиться, нужно расслабиться. А потом, мне кажется, она была очень счастлива, что я была на подиуме», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

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