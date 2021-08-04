Итальянские велогонщики с мировым рекордом победили на ОИ в командной гонке преследования

Итальянские велогонщики выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в командной гонке преследования. В финальном заезде они установили мировой рекорд — 3.42,032. Предыдущий рекорд также принадлежал итальянцам (3.42,307). Серебряными призёрами стали датчане (3.42,198).

В противостоянии за бронзу австралийцы победили новозеландцев.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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