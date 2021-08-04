Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала ОИ-2020 в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев вышел в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В 1/16 финала он победил представителя Канады Ника Уэйммса (+0,107). Соревнования в спринте продолжатся завтра, 5 августа.
Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в этой дисциплине.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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