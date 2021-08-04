ОКР выступил с заявлением по ситуации с каратисткой Чернышёвой, снявшейся с ОИ из-за COVID

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с каратисткой Анной Чернышёвой, которая вынуждена пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за заражения коронавирусом. Чернышёва была единственной представительницей России в данном виде олимпийской программы.

«Оперативный штаб Команды ОКР был проинформирован о том, что ПЦР-тест на коронавирус Анны Чернышёвой (карате), сделанный по прилёте в аэропорту Токио, дал положительный результат. Спортсменка, в соответствии с установленным протоколом, будет в течение 10 дней находиться в специальном отеле под наблюдением врачей.

Самочувствие у неё хорошее, симптомов заболевания нет. Желаем Анне скорейшего выздоровления и выражаем искреннее сожаление, что её олимпийская мечта на этот раз не осуществилась. Все остальные результаты ежедневных тестов наших спортсменов — отрицательные», — отмечается в заявлении ОКР.

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