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Украинский борец Парвиз Насибов стал обладателем серебряной медали Олимпиады-2021 в Токио

Украинский борец Парвиз Насибов стал обладателем серебряной медали Олимпиады в Токио
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Иранец Мохаммадреза Джераи выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В финальном поединке он победил украинца Парвиза Насибова со счётом 9:1.

Обладателями бронзовых наград стали Мохамед Ибрахим Эль-Сайед (Египет) и Франк Штеблер (Германия).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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