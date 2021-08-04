Немецкий борец Франк Штеблер завершил карьеру после завоевания бронзы ОИ-2020
Поделиться
Немецкий борец Франк Штеблер объявил о завершении карьеры сразу после завоевания бронзовой медали на летних Олимпийских играх в Токио. В поединке за бронзу соревнований в весовой категории до 67 кг он победил представителя Грузии Рамаза Зоидзе со счётом 5:4.
32-летний Штеблер — трёхкратный чемпион мира (2015, 2017, 2018), двукратный чемпион Европы (2012, 2020), многократный чемпион Германии.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
Новость по темеРоссийский борец Артём Сурков поспорит за бронзу Олимпиады-2020
Комментарии
- 4 августа 2021
-
14:44
-
14:42
-
14:40
-
14:18
-
14:16
-
14:08
-
14:07
-
13:58
-
13:55
-
13:55
-
13:54
-
13:53
-
13:41
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:48
-
12:39
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:52
-
11:41
-
11:34
-
11:26
-
11:21
-
11:16
-
10:54
-
10:51
Партнерский контент