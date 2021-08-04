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Немецкий борец Франк Штеблер завершил карьеру после завоевания бронзы ОИ-2021

Немецкий борец Франк Штеблер завершил карьеру после завоевания бронзы ОИ-2020
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Немецкий борец Франк Штеблер объявил о завершении карьеры сразу после завоевания бронзовой медали на летних Олимпийских играх в Токио. В поединке за бронзу соревнований в весовой категории до 67 кг он победил представителя Грузии Рамаза Зоидзе со счётом 5:4.

32-летний Штеблер — трёхкратный чемпион мира (2015, 2017, 2018), двукратный чемпион Европы (2012, 2020), многократный чемпион Германии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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