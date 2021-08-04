Перут Чемутай из Уганды выиграла золото Олимпиады-2020 в стипль-чезе

Представительница Уганды Перут Чемутай выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 3000 м с препятствиями. Серебряным призёром стала американка Кортни Фрерихс. Бронза досталась кенийке Хивин Кийенг Джепкемой.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Стипль-чез. 3000 м

1. Перут Чемутай (Уганда) — 9.01,45.

2. Кортни Фрерихс (США) — 9.04,79.

3. Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) — 9.05,39.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.