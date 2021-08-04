Илья Шкуренёв занимает 10-е место в соревновании десятиборцев на Олимпиаде-2020

Российский спортсмен Илья Шкуренёв занимает 10-е место в соревновании десятиборцев после четырёх видов программы на Олимпийских играх в Токио.

Его результат в прыжках в высоту — 1 метр 99 сантиметров. Это 18-е место. Никлас Кауль из Германии прыгнул на 2.11 метра и занял первое место. Австралиец Эшли Молоуни показал такой же результат — 2.11 метра. Представитель Франции Кевин Майер занял третье место с результатом 2.08 метра.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 32 золотых медалей, 22 серебряных и 16 бронзовых. На второе место поднялась сборная США с 25 золотыми наградами, 30 серебряными и 22 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 20 золотых медалей, 7 серебряных и 12 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 6-ю строчку. У россиян 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.