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Тренер сборной России — о поражении Суркова: он вечером полностью включиться не смог

Тренер сборной России — о поражении Суркова: он вечером полностью включиться не смог
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Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал поражение Артёма Суркова в поединке за бронзу Олимпиады-2020 в Токио. Россиянин уступил египтянину Мохамеду Ибраиме Эль-Сайеду со счётом 1:1 (победа египтянина по последнему результативному действию).

«Бровь разбита, но отговорки – для слабых. Наверное, он не подошёл в нужных кондициях к поединку за бронзу. У него были проблемы со здоровьем, мы подводили его. Месяц назад в Турции он отборолся, готовили его к Олимпийским играм, но это такое соревнование, где нельзя утверждать, что тот, на кого надеешься на 100% – точно выстрелит. Честно говоря, бровь-то ни при чём, он не подошёл к соревнованиям.

Я не люблю давать оценку выступлениям. Могу сказать, что это не провал – есть золото, две бронзы. Пускай специалисты, болельщики и руководство оценивают. Конечно, могли выступить лучше, но обстоятельства сложились иначе. Я четыре раза боролся на Олимпийских играх, только один раз был третьим – моя первая Олимпиада. Мы не довольствуемся теми медалями, что взяли – всегда хотим золота. Второе и третье – для нас это не место. Но они заработаны потом и кровью и стоят дорогого. Артём – боец и мужчина, с утра был готов, но вечером полностью включиться не смог. Он не сдался, это карусель при счёте 1:1 – к сожалению, победил соперник», — передаёт слова Когуашвили корреспондент «Чемпионата».

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