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Гоги Когуашвили: если руководство скажет, что не достоин продолжать — я готов. Я не Кощей

Гоги Когуашвили: если руководство скажет, что не достоин продолжать — я готов. Я не Кощей
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Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили оценил выступление подопечных на летних Олимпийских играх в Токио.

«По поводу золота Евлоева – тут не должно быть удивления, он за три года ничего не проиграл. Что тут нового? Мы надеялись на него, на Емелина, Суркова – только избранные могут стать чемпионами здесь. Не знаю, кто поедет в Париж – надо всё осмыслить, поговорить с руководством – отвечать за такую команду, как Россия – большая ответственность. Если руководство скажет, что я достоин продолжать – я готов. Если нет – я не Кощей, чтобы всю жизнь возглавлять команду.

Чемпионат мира будет работой над ошибками? Тяжело сказать, что из этих ребят поедет – зависит от восстановления. Если Евлоев захочет бороться – почему нет? Или Семёнов?

У нас собирается очень хорошая команда, учитывая тяжёлую Олимпиаду после пандемии. Но ссылаться на пандемию – это для бедных. Мы не провалились, но должно было быть как минимум ещё одно золото», — передаёт слова Когуашвили корреспондент «Чемпионата».

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