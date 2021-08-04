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Японка Юкако Каваи выиграла золото Олимпиады-2021 в соревнованиях по борьбе, бронза — у украинки Коляденко

Японка Каваи выиграла золото Олимпиады-2020 в соревнованиях по борьбе, у украинки — бронза
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Японка Юкако Каваи выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 62 кг. В финале она победила представительницу Киргизии Айсулуу Тыныбекову со счётом 4:3.

Обладательницами бронзовых наград стали Ирина Коляденко (Украина) и Тайбе Мустафа Юсейн (Болгария).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 14 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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