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Светлана Ромашина поделилась эмоциями от завоевания рекордной золотой медали ОИ

Светлана Ромашина поделилась эмоциями от завоевания рекордной золотой медали ОИ
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Российская синхронистка Светлана Ромашина, которая сегодня, 4 августа, вместе со Светланой Колесниченко одержала победу в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио, прокомментировала победу. Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

«Выстраданная медаль — как с физической, так и с моральной точки зрения. До последнего не верила, что Олимпиада состоится. Лишь когда приехали в Олимпийскую деревню, поняли, что да, Игры открыты.

Это самая тяжёлая медаль в моей карьере. Значит ли что-то звание самой титулованной синхронистки мира? Приятно, мне это будет льстить. Если я скажу, что не замечаю и не чувствую, это будет неправдой. Лично для меня сейчас речь идёт не о шестой олимпийской медали, а просто о золотой награде, которая наконец появилась. Повторюсь, данная медаль — для моей семьи: дочка и муж болели и переживали за меня. Тот случай, когда семья — самое дорогое.

Конечно, когда я возвращалась, у меня в голове была мысль, что есть возможность стать самой титулованной спортсменкой в истории не только синхронного плавания, но и российского спорта. Мысли были, но когда случилась пандемия… Я была настолько сбита с толку, что появилась лишь одна цель: поехать на Олимпиаду. Мысли, что надо всех опередить и обогнать по количеству, ушли далеко-далеко назад. Основной стимул — поехать и выиграть», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата».

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Новости. Олимпиада 2020
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