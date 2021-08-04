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Олимпийская чемпионка Мельникова: я упустила лёгкий шанс на медаль, но поздравила Байлз

Олимпийская чемпионка Мельникова: я упустила лёгкий шанс на медаль, но поздравила Байлз
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась мнением о своём выступлении на Олимпийских играх в Токио, где спортсменка стала чемпионкой в команде, а также заняла третье место в вольных упражнениях.

«Чувствую невероятное счастье по прибытию домой. Это был такой долгий путь — и наконец-то я на родной земле, очень сильно по всем соскучилась. В первую очередь лягу на кровать, потому что очень устала эмоционально. Пока не еду в свой родной город, буду в Москве.

Хочется поблагодарить за такую популяризацию гимнастики, потому что это очень важно для нас. Мы всегда стремимся хоть чуть-чуть раскрыть свой вид спорта. Сейчас нам наконец-то помогают медиа и социальные сети. Спасибо всем за такую популяризацию нашего вида спорта, в частности – «Сберу».

Свой общий итог считаю превосходным, потому что мне было важно закончить Олимпиаду хорошо, и я завоевала бронзу. Для меня это потрясающе. Обидно за мой финал на брусьях, я упустила лёгкий шанс на медаль. Разозлилась на себя за это, но получилось то, что получилось.

Что касается Симоны Байлз и её бронзы, то я её поздравила и мы немного пообщались. И больше ничего», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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