Илья Шкуренёв: в глазах судьи читалась какая-то ненависть ко мне

Российский десятиборец Илья Шкуренёв рассказал об инциденте с незасчитанной попыткой в прыжках в высоту на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

После прыжка Шкуренёва на высоте 2,02 метра судья поднял белый флаг, свидетельствующий о зачёте попытки. Но когда спортсмен спустился с мата, планка упала, и судья сразу же поднял красный флаг, говорящий о том, что попытка не засчитана. Протест российской команды был отклонён.

«Всё, что сегодня случилось в прыжках в высоту — полностью моя ошибка. Если бы я прыгал нормально, ничего подобного не произошло бы. Я до сегодняшнего дня думал, что если судья поднял белый флаг, то это неоспоримое решение. А когда я увидел, что другой судья отменил мою попытку, то потерял после этого кучу нервов и сил.

Я пытался доказать ему как мог, что он не прав, но сразу натолкнулся на его полное нежелание дать мне возможность продолжить прыгать. Не скажу, что он был груб со мной, но какая-то ненависть в его глазах ко мне читалась. Начали выяснять, и, оказывается, по новым правилам судья имеет право менять своё решение.

Но вот что удивительно. Когда этот судья, который смотрел прыжки по видео и которому не понравился мой прыжок, только начал свое уверенное движение к судье с белым флагом, то последний почему-то сразу стал дёргать руками и попеременно пытаться поднять то один, то второй флаг», — приводит слова Шкуренёва ТАСС.

Чемпион Олимпийских игр в десятиборье определится 5 августа. После первого дня соревнований Шкуренёв десятый.

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