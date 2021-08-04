Украинские синхронистки рассказали об отношениях с россиянками

Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио, дуэт из Украины стал бронзовым призёром.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никакой проблемы. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько каждый из нас усердно работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», — приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», — сказала Федина.
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- 4 августа 2021
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