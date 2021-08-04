Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Украинские синхронистки рассказали об отношениях с россиянками

Украинские синхронистки рассказали об отношениях с россиянками
Аудио-версия:
Комментарии

Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио, дуэт из Украины стал бронзовым призёром.

«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никакой проблемы. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько каждый из нас усердно работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», — приводит слова Савчук «Матч ТВ».

«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», — сказала Федина.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Российские синхронистки творят историю! Ромашина и Колесниченко недосягаемы на Олимпиаде Российские синхронистки творят историю! Ромашина и Колесниченко недосягаемы на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021