«Мы безмерно счастливы!» Синхронистка Светлана Колесниченко — о золоте Олимпиады-2020

Российская синхронистка Светлана Колесниченко, в среду, 4 августа, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио в дуэте со Светланой Ромашиной, поделилась эмоциями от победы.
«Ура!!! Мы безмерно счастливы! Огромные слова благодарности нашим дорогим тренерам Татьяне Данченко и Елене Вороновой!
Спасибо всем, кто за нас болел и переживал! Очень много сообщений с поздравлениями, постараюсь в ближайшие дни всем ответить! Впереди группа, работаем дальше!» — написала Колесниченко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Светланы Колесниченко в «Инстаграме».
Колесниченко стала двукратной олимпийской чемпионкой, Ромашина – первой в истории синхронисткой, шесть раз победившей на Олимпийских играх.
Олимпийские медали в соревнованиях групп будут разыграны 7 августа.
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- 4 августа 2021
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