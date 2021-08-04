Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Нагорный удивлялся приёму фанатов, стюардессы «ловили» Мельникову. Яркие фото встречи

Нагорный удивлялся приёму фанатов, стюардессы «ловили» Мельникову. Яркие фото встречи
Сборная России по гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 августа, в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча победителей и призёров Олимпийских игр — 2020.

Сборная России по спортивной гимнастике по прилёте в Москву с Олимпийских игр – 2020, которые проходили в Токио (Япония), не решилась исполнить гимн Российской федерации в аэропорту на фоне санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Не можем сейчас исполнить гимн из-за запрета, только после Олимпиады. Можем встретиться с болельщиками после Олимпиады, соберёмся с командой, если ребята захотят, исполним гимн в Шереметьево», — передаёт слова чемпиона Игр и капитана мужской команды Давида Белявского ТАСС.

Лучшие кадры со встречи победителей и призёров Олимпийских игр — 2020 — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021