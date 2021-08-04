Нагорный удивлялся приёму фанатов, стюардессы «ловили» Мельникову. Яркие фото встречи

Сегодня, 4 августа, в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча победителей и призёров Олимпийских игр — 2020.
Сборная России по спортивной гимнастике по прилёте в Москву с Олимпийских игр – 2020, которые проходили в Токио (Япония), не решилась исполнить гимн Российской федерации в аэропорту на фоне санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Не можем сейчас исполнить гимн из-за запрета, только после Олимпиады. Можем встретиться с болельщиками после Олимпиады, соберёмся с командой, если ребята захотят, исполним гимн в Шереметьево», — передаёт слова чемпиона Игр и капитана мужской команды Давида Белявского ТАСС.
Лучшие кадры со встречи победителей и призёров Олимпийских игр — 2020 — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 4 августа 2021
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