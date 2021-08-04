Сергей Шубенков: хирургическое вмешательство мне не требуется

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр — 2020 в Токио из-за травмы, рассказал о предстоящем восстановлении.

«Хирургическое вмешательство мне не требуется, нужно какое-то время на реабилитацию. Думаю, что через два месяца я снова буду готов работать, тренироваться, чтобы в следующем сезоне быть во всеоружии.

Ещё несколько дней побуду в Токио, дальше поеду в Москву. Нужно ещё принять решение о своей реабилитации: где я буду лечиться, восстанавливаться. Есть варианты, там решим.

Планы на следующую Олимпиаду? Сейчас-то я горы готов свернуть, правда сапоги тяжёлые ко дну тянут (смеётся). Как только от него избавлюсь, так сразу», — приводит слова Шубенковаа «Матч ТВ».

Напомним, что Шубенков травмировал ахиллово сухожилие во время разминки на олимпийском стадионе, его левая нога помещена в специальный фиксирующий ортез.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать