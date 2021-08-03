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Олимпиада-2021 в Токио, лёгкая атлетика: Сергей Шубенков снялся из-за травмы перед стартом — почему он всё скрывал?

Шубенков скрыл травму, чтобы поехать на Олимпиаду. Ну и кому от этого стало лучше?
Андрей Шитихин
Шубенков скрыл травму
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Сергей, вы же с тренером понимали, что травма не позволит стартовать! Как вы будете объяснять всё тем, кто в состав в итоге не попал?

Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в барьерном спринте, снялся с соревнований на Олимпийских играх в Токио. Он даже не вышел на старт предварительного забега. Оказывается, Шубенков вместе с тренером и руководством ВФЛА скрывали травму ахилла. И теперь единственный вопрос — зачем спортсмен вообще приехал в Токио?

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Про то, что у нас в Токио всего десять легкоатлетов, все прекрасно знают. Нет смысла пережёвывать эту историю по сотому разу. Одним из них оказался травмированный Шубенков. Ещё в середине июля он работал в Новогорске и готовился к Олимпиаде.

А теперь, внимание, слова пресс-атташе ВФЛА Аллы Глущенко:

«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими».

Как минимум три недели информация о травме Шубенкова тщательно скрывалась, чтобы «его не терзали журналисты». Интересно, чья это была идея? Самого спортсмена? Тренера? ВФЛА?

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Состав российских легкоатлетов на Олимпиаду был объявлен 29 июня, по окончании чемпионата России в Чебоксарах. По требованию World Athletics тех, кто попал в итоговую десятку, менять уже было нельзя. А хотя бы попробовать подать документы о том, что у спортсмена серьёзная травма? Одно дело, необоснованная замена, и совсем другое — по объективным причинам.

Ну отказали бы и ладно. И то, что замены нет — можно было пережить.

Но зачем было везти в Токио спортсмена, прекрасно зная, что стартовать он не будет? В надежде на русский авось? Или в надежде на что? Конечно, с точки зрения эффекта в СМИ снятие спортсмена непосредственно на Олимпиаде гораздо круче, чем за пару недель до. И, конечно, теперь журналисты не будут терзать Шубенкова.

Сергей всегда отличался честностью и говорил то, что считал нужным. Но в нынешнем году в основном молчал. И тогда, когда случилась непонятная история с найденным в допинг-пробе запрещённым препаратом. И сейчас. И как-то всё это не вяжется с образом Шубенкова — одним из самых открытых российских спортсменов.

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В спорте практически никогда не говорят подробности о травмах. Чтобы соперники, особенно если это контактный или игровой вид спорта, не вздумали бить в больное место. Но в случае с Шубенковым и не нужны были никакие подробности, да и вид спорта не тот, чтобы соперники по ахиллу стучали. Он мог сам просто сказать — ребята, так получилось. Травмы ведь тоже часть спорта. Но он не сказал ничего. А теперь уже поздно что-то говорить.

Хотя попробовать можно. Попытаться объяснить всё тем, кто был совершенно здоров, имел нейтральный статус, а в итоге на Олимпиаду не поехал.

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