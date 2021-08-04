Светлана Ромашина высказалась о выступлении на Олимпиаде-2020 под флагом ОКР

Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, рассуждая о будущем после завершения спортивной карьеры, высказалась о выступлении на Олимпийских играх — 2020 в Токио под флагом ОКР.

«Мне интересна международная сфера. Международные отношения в плане FINA, в плане МОК, потому что за это время, пока творится вся эта канитель с флагом, с гимном, с допингом, особо не было тех людей, которые, как я считаю, смогли полноценно защитить «чистых» спортсменов.

Связано это с нежеланием или с отсутствием необходимых навыков и возможностей? Я думаю, что всё вместе. Надо уметь выстраивать отношения. Пока что у нас прекрасно выстраивал отношения Виталий Смирнов, но сейчас, честно говоря, я не вижу тех людей, которые защищали бы наших спортсменов. Мы были бы все счастливы, ездили бы с флагом, с гимном.

Принципиально ли для меня ездить с флагом и с гимном? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас, естественно, появятся те, кто будет размахивать шашкой и кричать: «Конечно, они на государственной зарплате, на государственных щах живут на базе, бюджетные деньги проедают, тратят, ещё и едут без флага». Таких людей полно, мы это уже видели перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане, многие депутаты кричали об этом. Я сидела перед телевизором и недоумевала, потому что такое ощущение, что люди вообще не понимают, о чём они говорят.

Если мы не поедем, в дальнейшем мы ещё пропустим Игры и сами вырежем наше молодое поколение. Конечно же, хочется, чтобы об этом как-то все задумывались, но насмотревшись на это, я, честно говоря, была просто в шоке», — приводит слова Ромашиной РИА «Новости».

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