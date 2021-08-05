Украинский гимнаст: атмосфера внутри ужасная! Спортсмены не должны так готовиться к Играм!

Украинский гимнаст Игорь Радивилов подвёл итог выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио.



«Олимпийские игры — это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем, атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке! Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырёхлетия.

И в то же время я вынес с этого хороший урок! Хочу сказать громко! Я тут! Я никуда не ухожу! Я продолжаю свой путь! И я дойду! Спасибо моей семье, тренеру, друзьям – всем, кто переживает со мной взлёты и падения тем, кто помогает не опускать руки и идти вперёд», — написал Радивилов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Игоря Радивилова в «Инстаграме».