Украинский гимнаст: атмосфера внутри ужасная! Спортсмены не должны так готовиться к Играм!

Украинский гимнаст Игорь Радивилов подвёл итог выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
«Олимпийские игры — это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем, атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке! Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырёхлетия.
И в то же время я вынес с этого хороший урок! Хочу сказать громко! Я тут! Я никуда не ухожу! Я продолжаю свой путь! И я дойду! Спасибо моей семье, тренеру, друзьям – всем, кто переживает со мной взлёты и падения тем, кто помогает не опускать руки и идти вперёд», — написал Радивилов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Игоря Радивилова в «Инстаграме».
- 5 августа 2021
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:16
- 4 августа 2021
-
22:55
-
22:48
-
22:31
-
22:24
-
21:55
-
21:52
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:03
-
21:00
-
20:44
-
20:25
-
20:01
-
20:00
-
19:41
-
19:24
-
18:57
-
18:43
-
18:34
-
18:28
-
18:09
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
16:46